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Зеленский созывает СНБО на завтра: стали известны темы

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Завтра пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, что в повестке дня.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По словам информированного источника РБК-Украина, на заседании СНБО 30 декабря рассмотрят:

  • вопросы безопасности,
  • ситуацию в энергетике
  • эпидемиологическую ситуацию в стране.

Другой собеседник издания сообщил, что заседание запланировано на 15:00.

При этом ни один из опрошенных источников, причастных к подготовке заседания, не смог сообщить, будет ли СНБО вводить новые санкции.

Напомним, ранее заседание СНБО перенесли на 30 декабря. Причина - президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов.

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Владимир ЗеленскийСНБО