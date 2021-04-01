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Зеленський скликає РНБО на 2 квітня, порядок денний ще уточнюється

Автор: Владислав Красінський

Президент України Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони). Воно пройде в п'ятницю, 2 квітня.

Про це РБК-Україна повідомили два пов'язаних джерела.

За їхніми словами, засідання РНБО орієнтовно почнеться о 17:00. У ньому має взяти участь глава держави.

При цьому поки невідомо, що саме розглянуть на цьому засіданні, оскільки порядок денний ще уточнюється.

Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО ввели українські санкції проти колишнього керівництва країни - екс-президента Віктора Януковича і колишнього прем'єра Миколи Азарова. Також до списку санкцій потрапили колишній генпрокурор Віктор Пшонка, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник, окупаційна влада Криму в особі Сергія Аксьонова та Володимира Константинова.

Що стосується теми наступного засідання, то секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що найближчим часом на цьому рівні повинні обговорити локдаун в Україні.

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