РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні

Рада національної безпеки і оборони України проведе засідання щодо локдауна в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Що стосується локдауна і коронавіруса, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу проводитися", - сказав він.

Секретар РНБО підкреслив, що зараз в Україні вкрай складна ситуація.

Він повідомив, що на поточному тижні Апарат РНБО почав надсилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування і ті почали проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.