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РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 19:44
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони України проведе засідання щодо локдауна в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Що стосується локдауна і коронавіруса, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу проводитися", - сказав він.

Секретар РНБО підкреслив, що зараз в Україні вкрай складна ситуація.

Він повідомив, що на поточному тижні Апарат РНБО почав надсилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування і ті почали проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

Нагадаємо, 18 березня влада Києва прийняла рішення посилити карантин в місті з 20 березня по 9 квітня включно. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Крім того, Кабінет міністрів поки не обговорює конкретну дату введення нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається введення місцевих локдаунов.

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РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
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