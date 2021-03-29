ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО готовий розглянути питання закриття офісу Росспівробітництва в Києві

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 14:05
РНБО готовий розглянути питання закриття офісу Росспівробітництва в Києві Фото: Російський центр науки і культури називав Тараса Шевченка російсько-українським поетом (ukr.rs.gov.u)
Автор: Ігор Литвиненко

Рада національної безпеки і оборони готовий розглянути питання закриття в Києві Російського центру науки і культури. Для цього в РНБО має надійти подання від президента чи іншого суб'єкта законодавчої ініціативи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь РНБО щодо роботи даного центру.

Російський центр культури і науки є філією російського агентства "Росспівробітництво". Європарламент ще в 2016 році визнав дане агентство пропагандистським. 9 березня Центр анонсував захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

При цьому в Міністерстві закордонних справ України відкинуло будь-які російські наративи про Шевченка.

"Національна самоідентифікація Кобзаря - непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Вітчизни з-під гніту Росії - не може викликати жодних сумнівів", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, в Україні з лютого почалася активна боротьба проти російської пропаганди. Зокрема, були введені санкції проти компаній Віктора Медведчука за підозрою у фінансуванні тероризму. Також були закриті телеканали соратника Медведчука Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і ZIK. Минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній.

При цьому в Росії заявили, що закриття телеканалів Козака не відповідає міжнародним нормам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО пропаганда РФ
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"