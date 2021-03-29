РНБО готовий розглянути питання закриття офісу Росспівробітництва в Києві

Рада національної безпеки і оборони готовий розглянути питання закриття в Києві Російського центру науки і культури. Для цього в РНБО має надійти подання від президента чи іншого суб'єкта законодавчої ініціативи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь РНБО щодо роботи даного центру.

Російський центр культури і науки є філією російського агентства "Росспівробітництво". Європарламент ще в 2016 році визнав дане агентство пропагандистським. 9 березня Центр анонсував захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів у день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

При цьому в Міністерстві закордонних справ України відкинуло будь-які російські наративи про Шевченка.

"Національна самоідентифікація Кобзаря - непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Вітчизни з-під гніту Росії - не може викликати жодних сумнівів", - заявили в МЗС.