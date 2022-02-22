Зеленський зідзвонився з Орбаном: домовилися про спільні зусилля для досягнення миру
Президент України Володимир Зеленський після російського визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" продовжує серію переговорів із зарубіжними лідерами. Сьогодні він поговорив з угорським прем'єром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.
"Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з ситуацією з безпекою в регіоні. Домовилися докладати спільних зусиль для мирного врегулювання", - зазначив Зеленський.
У свою чергу, Орбан у своєму Twitter заявив про участь Угорщини в зусиллях з досягнення миру.
"Ми підтримуємо суверенітет України - ось що я сказав главі української держави. Наша країна бере участь у спільних зусиллях ЄС щодо досягнення миру", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський піднімав питання визнання Росією так званих "ЛДНР" у телефонній бесіді з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Ердоган назвав рішення президента Росії Володимира Путіна неприйнятним.