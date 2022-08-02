Зеленський зідзвонився з генсеком НАТО: про що говорили

У вівторок, 2 серпня, у президента Володимира Зеленського відбулася телефонна розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.
"Гарний дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше", - написав він.
За словами генсека НАТО, також обговорювався експорт першої партії зерна після вторгнення Росії в Україну та необхідність повної реалізації угоди щодо вивезення зерна, укладеної за підтримки ООН та Туреччини.
Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.
Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт у рамках зазначеного договору, вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибуде до Стамбула у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведено перевірку вантажу. У портах Одеської області стоять ще 16 кораблів із українським зерном.
Раніше повідомлялося, що США та Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси з використанням автомобільних шляхів, залізниць та річок.
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