Зеленський зідзвонився з генсеком НАТО: про що говорили

У вівторок, 2 серпня, у президента Володимира Зеленського відбулася телефонна розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.

За словами генсека НАТО, також обговорювався експорт першої партії зерна після вторгнення Росії в Україну та необхідність повної реалізації угоди щодо вивезення зерна, укладеної за підтримки ООН та Туреччини.

"Гарний дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше", - написав він.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

Зазначимо, перший корабель з українським зерном, призначеним на експорт у рамках зазначеного договору, вийшов у Чорне море 1 серпня. Він прибуде до Стамбула у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведено перевірку вантажу. У портах Одеської області стоять ще 16 кораблів із українським зерном.

Раніше повідомлялося, що США та Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси з використанням автомобільних шляхів, залізниць та річок.

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