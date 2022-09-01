Зеленський створив чотири нових військових адміністрацій у Донецькій області

В Україні 1 вересня утворили чотири нові військові адміністрації у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського №620/2022 в Донецькій області було утворено нові військові адміністрації. Тепер в регіоні існують: Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;

Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;

Покровська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;

Селидівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області. Президент доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Донецькій обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.