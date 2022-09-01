Зеленський створив чотири нових військових адміністрацій у Донецькій області
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні 1 вересня утворили чотири нові військові адміністрації у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.
Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського №620/2022 в Донецькій області було утворено нові військові адміністрації. Тепер в регіоні існують:
- Добропільська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
- Мирноградська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
- Покровська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області;
- Селидівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області.
Президент доручив Генеральному штабу Збройних сил України та Донецькій обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням цих військових адміністрацій.
Нагадаємо, що раніше Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію.
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