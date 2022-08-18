Зеленський створив у Бердянську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський утворив у Бердянську (Запорізька область) міську військову адміністрацію, а також призначив її керівника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідний наказ №587 опублікований сьогодні, 18 серпня. Відповідальність за утворення адміністрації поклали на Генштаб ЗСУ та Запорізьку обласну державну адміністрацію. Також Зеленський своїм розпорядженням призначив керівника Бердянської військової адміністрації. Ним стала Вікторія Галіціна. Варто зазначити, що Галіціна є депутатом Бердянської міської ради та очолює фракцію "Слуга народу".