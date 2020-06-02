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Україна готова до компромісів по Донбасу, але є "червоні лінії", - Кулеба

Новини » Політика     02.06.2020 - 14:05
Україна готова до компромісів по Донбасу, але є "червоні лінії", - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна не пожертвує суверенітетом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів по Донбасу, але не піде на перетин "червоних ліній". Зокрема, не пожертвує суверенітетом.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з головою Міністерства закордонних справ Німеччини Гайком Маасом.

Кулеба зазначив, що під час консультацій по нормандському формату була визначена низка питань.

"Місяць тому були консультації по нормандському форматі... Ми намітили низку питань, які потребують вирішення і з тих пір шукаємо рішення, які б дозволили рухатись вперед для мирного врегулюванні на Донбасі, але не призводили до перетину червоних ліній", - заявив він.

Міністр заявив, що Україна не готова перетнути "червоні лінії" щодо нацбезпеки, суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявив, що Україні немає загрози широкомасштабної війни з РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі не стріляють по українцях, а відповідають бойовикам.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ДонбасДмитро Кулеба
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