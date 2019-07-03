Зеленський анонсував велику приватизацію в 2019 році

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку великої приватизації. Про це він заявив на зустрічі з віце-президентом Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сірілом Мюллером, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

За словами президента, уже скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес.

"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації.

Однак, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявляв, що затверджений перелік об'єктів великої приватизації не має строку дії і може як доповнюватися, так і скорочуватися. У той же час зі списку виключили теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які готова взяти у комунальну власність місцева влада.

РБК-Україна писало, що перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов з трибуни Верховної ради заявив, що за два місяці проведення аукціонів з малої приватизації держава і громади змогли отримати більше 250 млн гривень.