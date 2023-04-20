Зеленский сегодня выступит перед Конгрессом Мексики, - Reuters

По данным двух мексиканских источников, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 апреля, выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источников, речь должна состояться около полудня в четверг. Обращение Зеленского к нижней палате Конгресса состоится по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной.
Президент Германии и посол США в Мексике ранее пытались убедить мексиканское правительство встать на сторону Украины против России. Попытки повлиять на общественное мнение в Мексике по поводу войны в Украине привели к некоторым заметным размолвкам в Конгрессе.
Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, которую начала Россия, и оказать помощь.
Напомним, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру, имея в виду и Украину. Тем не менее мексиканский лидер подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против России.
В Украине такую "мирную инициативу" раскритиковали, заявив, что такой план выгоден только Кремлю.
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