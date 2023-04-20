Зеленский сегодня выступит перед Конгрессом Мексики, - Reuters

По данным двух мексиканских источников, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 апреля, выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, речь должна состояться около полудня в четверг. Обращение Зеленского к нижней палате Конгресса состоится по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной. Президент Германии и посол США в Мексике ранее пытались убедить мексиканское правительство встать на сторону Украины против России. Попытки повлиять на общественное мнение в Мексике по поводу войны в Украине привели к некоторым заметным размолвкам в Конгрессе.