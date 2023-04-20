Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters

За даними двох мексиканських джерел, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, виступить перед Конгресом Мексики з відеозв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел, мова має відбутися близько полудня у четвер. Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною. Президент Німеччини та посол США у Мексиці раніше намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України проти Росії. Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних сварок у Конгресі.