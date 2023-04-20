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Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters

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Четвер 20 квітня 2023 04:38
Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

За даними двох мексиканських джерел, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, виступить перед Конгресом Мексики з відеозв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел, мова має відбутися близько полудня у четвер. Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

Президент Німеччини та посол США у Мексиці раніше намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України проти Росії. Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних сварок у Конгресі.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Мексику відмовитися від нейтралітету, підтримати Україну у війні, яку розпочала Росія, та надати допомогу.

Нагадаємо, раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світу, маючи на увазі й Україну. Тим не менш, мексиканський лідер підкреслив, що його країна не вводитиме санкції проти Росії.

В Україні таку "мирну ініціативу" розкритикували, заявивши, що такий план вигідний лише Кремлю.

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Володимир Зеленський Мексика
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