Зеленский может поехать в турне по столицам Западной Европы, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он хочет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Неназванные источники издания рассказали, что Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки.

"Ожидается, что украинский лидер примет участие в ежегодной конференции в Мюнхене, которая пройдет с четверга по воскресенье (с 15 по 18 февраля - ред.)", - приводит Bloomberg слова собеседников.

Один из источников отметил, что в ходе визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

При этом, по информации Bloomberg, обсуждаются также встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности.

Слухи о поездке Зеленского в Германию

Напомним, на прошлой неделе Tagesspiegel писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген отказался подтверждать такие слухи. При этом он отметил, что организаторы прилагают усилие, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

Стоит заметить, что Киев не анонсирует визиты президента Украины по причинам безопасности.