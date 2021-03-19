Зеленський погодив санкції проти російських банків

Санкції введені на три роки проти акціонерного товариства "СБЕРБАНК" і публічного акціонерного товариства "Промінвестбанк".

Нагадаємо, за даними НБУ, два дочірніх банки російських державних банків - "Промінвестбанк" і "Сбербанк" - не роблять істотного впливу на фінансовий ринок в Україні.

Російський Сбербанк намагається продати свій дочірній банк в Україні. Однак Національний банк України не дає згоди на продаж, оскільки процедура відбувається з порушенням законодавства.

Нагадаємо, в грудні 2018 року НБУ прийняв рішення накласти штраф на АТ "Сбербанк" в розмірі 94,7 млн грн за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.

Раніше сьогодні повідомлялось, що Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

Додамо, на початку березня Україна наклала санкції на екс-міністра внутрішніх справ та екс-голову СБУ. Під санкції потрапила ще низка військових, які зрадили Україну.