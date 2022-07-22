Зеленський про угоду щодо зерна: це демонстрація здатності України вистояти у війні

Чотиристороння угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України вистояти у війні проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, завдяки цій угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт.

"Урожай цього року - а його вже збирають - також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, всього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

"Є шанс не допустити глобальної катастрофи - голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема, в країнах, які нам допомагають. І це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні", - додав президент.