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Вивіз українського зерна. Скільки діятиме угода

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Стамбул, П'ятниця 22 липня 2022 17:49
Вивіз українського зерна. Скільки діятиме угода Фото: термін дії договору з експорту зерна становить 120 днів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угода про вивезення зерна з України, яку сьогодні підписали в Стамбулі, діятиме протягом 120 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники ООН стверджують, що дзеркальна угода між Україною, Росією, Туреччиною та ООН діятиме 120 днів. По закінченню цього терміну її можна буде продовжити.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор".

Генсек ООН заявив, що для моніторингу за експортом буде створено координаційний центр.

При цьому, за даними ООН, перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже цієї суботи.

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