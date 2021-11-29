У Путіна заявили, що підготовка зустрічі з Зеленським не ведеться

На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Таким чином, найближчим часом такої зустрічі не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ні, на даний момент не ведеться", - відповів він на питання, чи не ведеться в даний час переговорів про можливу зустріч Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, у жовтні Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, в тому числі за участю інших лідерів "нормандської четвірки".

Однак у Росії кажуть, що в Україні нібито звучать різні заяви щодо можливої зустрічі президентів дух країн. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що не може реагувати на всі публічні заяви Києва про двосторонні контакти.