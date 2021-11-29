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У Путіна заявили, що підготовка зустрічі з Зеленським не ведеться

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Москва, Понеділок 29 листопада 2021 12:57
У Путіна заявили, що підготовка зустрічі з Зеленським не ведеться Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Таким чином, найближчим часом такої зустрічі не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ні, на даний момент не ведеться", - відповів він на питання, чи не ведеться в даний час переговорів про можливу зустріч Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, у жовтні Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, в тому числі за участю інших лідерів "нормандської четвірки".

Однак у Росії кажуть, що в Україні нібито звучать різні заяви щодо можливої зустрічі президентів дух країн. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що не може реагувати на всі публічні заяви Києва про двосторонні контакти.

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Володимир Зеленський Володимир Путін
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