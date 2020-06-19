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Зеленський змінив голову Вінницької ОДА

Новини » Політика     19.06.2020 - 14:02
Зеленський змінив голову Вінницької ОДА
Фото: Сергій Борзов (facebook.com)

Новим головою Вінницької ОДА став Сергій Борзов

Президент України призначив Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації. До нього цю посаду займав Владислав Скальський.

Відповідний указ опублікований на сайті Офіса президента.

В указі говориться "призначити Борзова Сергія Сергійовича головою Вінницької обласної державної адміністрації".

Також на сайті ОП опублікований указ про звільнення з цієї посади Скальського.

Додамо, Борзов народився в Вінниці, навчався в 35-й школі, закінчив Вінницький педагогічний університет.

До призначення на посаду в держслужбі був приватним підприємцем. До призначення головою Вінницької ОДА займав посаду керівника Державного управління справами.

Нагадаємо, попередній голова Вінницької області Владислав Скальський займав цю посаду 10 місяців.

Зазначимо, вчора Володимир Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВинницкая область
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