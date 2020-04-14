Зеленський змінив представника в Кабміні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент призначив Володимира Клавдієва новим представником у Кабінеті міністрів

Президент України Володимир Зеленський змінив представника президента в Кабінеті міністрів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева від виконання обов'язків представника президента в Кабміні.

"Звільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича від виконання обов'язків представника президента України у Кабінеті міністрів України", - йдеться в указі №139/2020.

У той же час президент призначив Володимира Клавдієва новим представником у Кабінеті міністрів.

"Покласти на Кладиева Володимира Миколайовича - керівника Координаційного центру для забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів України - виконання обов'язків представника президента України у Кабінеті міністрів України (поза штатом)", - йдеться в указі №140/2020.

Нагадаємо, 11 листопада минулого року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Геруса з посади представника президента у Кабінеті міністрів. На його місце був призначений Олексій Перевезенцев.