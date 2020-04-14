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Зеленский сменил представителя в Кабмине

Новости » Политика     14.04.2020 - 16:41
Зеленский сменил представителя в Кабмине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент назначил Владимира Клавдиева новым представителем в Кабинете министров

Президент Украины Владимир Зеленский сменил представителя президента в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Зеленский уволил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя президента в Кабмине.

" Уволить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе №139/2020.

В то же время президент назначил Владимира Клавдиева новым представителем в Кабинете министров.

"Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины - выполнение обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - говорится в указе №140/2020.

Напомним, 11 ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. На его место был назначен Алексей Перевезенцев.

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