Зеленский сменил представителя в Кабмине

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент назначил Владимира Клавдиева новым представителем в Кабинете министров

Президент Украины Владимир Зеленский сменил представителя президента в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Зеленский уволил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя президента в Кабмине.

" Уволить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе №139/2020.

В то же время президент назначил Владимира Клавдиева новым представителем в Кабинете министров.

"Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины - выполнение обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - говорится в указе №140/2020.

Напомним, 11 ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. На его место был назначен Алексей Перевезенцев.