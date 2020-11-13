ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський призначив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 17:06
Зеленський призначив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ
Фото: будівля Служби безпеки України (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Левченко.

Указ про призначення розміщено на сайті Офісу президента.

Департамент військової контррозвідки був сформований указом Зеленського у жовтні. Раніше головне управління військової контррозвідки входило до складу департаменту контррозвідки СБУ, яке очолював генерал-майор Левченко з квітня по вересень 2014 року, а також з травня 2015 року та до поточних пір.

Раніше повідомлялося, що комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

Як писало РБК-Украина, раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України у першому читанні.

Крім цього, Голосіївський районний суд Києва зобов'язав журналістів спростувати інформацію про злочинні дії колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Справу проти Семочко закрили.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Служба безпеки України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся