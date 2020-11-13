Фото: будівля Служби безпеки України (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Левченко.

Указ про призначення розміщено на сайті Офісу президента.

Департамент військової контррозвідки був сформований указом Зеленського у жовтні. Раніше головне управління військової контррозвідки входило до складу департаменту контррозвідки СБУ, яке очолював генерал-майор Левченко з квітня по вересень 2014 року, а також з травня 2015 року та до поточних пір.

Раніше повідомлялося, що комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

Як писало РБК-Украина, раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України у першому читанні.

Крім цього, Голосіївський районний суд Києва зобов'язав журналістів спростувати інформацію про злочинні дії колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко. Справу проти Семочко закрили.