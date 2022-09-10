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Зеленський змінив голову Національної служби посередництва і примирення

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Олександр Окіс був звільнений з посади голови Національної служби посередництва і примирення (НСПП). Його посаду зайняв Дмитро Кухнюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні указ президента України Володимира Зеленського.

Окіс обіймав посаду голови Нацслужби посередництва і примирення більше 15 років, він був призначений 31 жовтня 2006 указом президента.

При цьому новий голова відомства Кухнюк є адвокатом, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри нотаріального та виконавчого процесу адвокатури юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.

Варто зауважити, що Національна служба посередництва і примирення займається питаннями врегулювання трудових колективних спорів, вона виступає посередником у таких питаннях. Одним із завдань глави НСПП Є Звітність про результати роботи відомства перед президентом України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій і Луганській областях, а також у Запорізькій і Херсонській областях.

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