Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

Фото: Юрій Гусєв (facebook.com)

Президент призначив Юрія Гусєва головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 13 липня призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва. Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський під час наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" призначив Гусєва головою Херсонської ОДА, підписавши указ про його призначення.

"Хочу почути про головні питання, плани розвитку Херсонської області. Ми не випадково з вами на КПВВ – дуже хочу, щоб ми почули, коли буде нормальна інфраструктура, щоб домовилися про конкретні терміни. Твоє бачення, Юрію, щодо цих питань? "- сказав Зеленський, вручаючи новопризначеному очільникові області посвідчення.

Раніше Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 червня Зеленський звільнив 15 голів ОДА: були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей.

Пізніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів обласних державних адміністрацій, внесених від Офісу президента.