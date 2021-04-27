Зеленський наступного тижня відвідає Польщу. У Варшаві підтвердили дату

Візит Зеленського буде приурочений до святкування 230-річчя прийняття Конституції Польщі. При цьому в серпні Дуда планує здійснити візит у відповідь в Україну.

"3 травня президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою", - повідомили у Варшаві.

Зазначається, що візит Зеленського до Варшави обговорювався під час зустрічі між головою бюро міжнародної політики Польщі Кшиштофом Щерським та радником із закордонних справ президента України Ігорем Жовквою.

Крім візиту українського лідера до Польщі сторони обговорювали дії російської армії в Чорному морі і на сході України.

"Залишилася Екіпіровка, атакуючі здібності. Ми маємо справу з помірним виведенням військ. Українська сторона розглядає цю ситуацію як паузу в напруженій ситуації", - повідомив Щерський.

Також сторони торкнулися теми головування Польщі в ОБСЄ наступного року.

"Ми розглядали різні сценарії підвищення ролі ОБСЄ в стабілізації ситуації на сході України", - повідомив Щерський.

Крім цього підіймалося питання підтримки України на форумі НАТО і ЄС.

"Польща переконає своїх союзників відкрити і розвивати відносини з Україною", - наводять слова польського міністра в прес-службі Дуди.