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Зеленский сказал, что может приблизить конец войны

Украина, Четверг 31 августа 2023 15:26
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Зеленский сказал, что может приблизить конец войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина будет частью НАТО только после войны. Хотя приглашение может быть и раньше, и это приблизит к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского португальскому изданию RTP.

Зеленский утверждает, что именно приглашение в Альянс может означать "приближение к завершению войны".

Что касается вступления в Евросоюз, то глава украинского государства говорит, что у Киева есть "все шансы начать диалог о будущем Украины в ЕС уже в этом году".

"Решение может быть принято до конца года", а процесс может начаться "со следующего года", сказал он.

"Все будет зависеть от доброй воли или политической воли европейских партнеров", - добавил президент.

Вступление в НАТО

Напомним, Украина, вопреки ожиданиям, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится после того, как россияне выведут свои войска из Украины и начнут уважать право украинцев на свободу.

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Владимир Зеленский НАТО
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