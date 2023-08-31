Зеленский сказал, что может приблизить конец войны

Украина будет частью НАТО только после войны. Хотя приглашение может быть и раньше, и это приблизит к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского португальскому изданию RTP.

Зеленский утверждает, что именно приглашение в Альянс может означать "приближение к завершению войны".

Что касается вступления в Евросоюз, то глава украинского государства говорит, что у Киева есть "все шансы начать диалог о будущем Украины в ЕС уже в этом году".

"Решение может быть принято до конца года", а процесс может начаться "со следующего года", сказал он.

"Все будет зависеть от доброй воли или политической воли европейских партнеров", - добавил президент.

Вступление в НАТО

Напомним, Украина, вопреки ожиданиям, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится после того, как россияне выведут свои войска из Украины и начнут уважать право украинцев на свободу.