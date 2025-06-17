Зеленский сказал G7, что нужно Украине для устойчивости в войне с Россией

Для Украины важно, что ограничения цены на российскую нефть были на уровне 30 долларов за баррель. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. Сейчас предложенная цена составляет 45 долларов за баррель, но многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень - 30 долларов", - подчеркнул президент. По его словам, Украина совместно с партнерами должна сделать это "болезненным для России". "18-й пакет санкций ЕС также должен ударить по российской энергетике и банкам. Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины - для нашей устойчивости, для того, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США", - подытожил он.