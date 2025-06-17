Зеленский сказал G7, что нужно Украине для устойчивости в войне с Россией
Для Украины важно, что ограничения цены на российскую нефть были на уровне 30 долларов за баррель. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Я призываю вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. Сейчас предложенная цена составляет 45 долларов за баррель, но многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень - 30 долларов", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина совместно с партнерами должна сделать это "болезненным для России".
"18-й пакет санкций ЕС также должен ударить по российской энергетике и банкам. Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины - для нашей устойчивости, для того, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США", - подытожил он.
Саммит "G7"
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Канаде, где проходит саммит "Группы семи" (G7).
На полях мероприятия у него запланирован ряд встреч. РБК-Украина писало, что известно о программе визита Зеленского в Канаду.
Напомним, что саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Европейского Союза и Великобритании начался вчера, 16 июня и продлится до конца сегодняшнего дня.
На этот раз саммит сосредоточен на:
- ситуации на Ближнем Востоке,
- российско-украинской войне,
- безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Стоит также отметить, что это первый саммит для президента США Дональда Трампа при его второй каденции. Однако, как уже известно, глава Белого дома досрочно покинул саммит.
Однако Трамп объяснил, что медлит с санкциями, потому что якобы ожидает возможного "заключения соглашения" о прекращении войны в Украине.
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