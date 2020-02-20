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Зеленський і Скалецька проінспектували ремонт лікарні в Борисполі

Новини » Медицина     20.02.2020 - 08:02
Зеленський і Скалецька проінспектували ремонт лікарні в Борисполі
Фото: Володимир Зеленський та Зоряна Скалецька (facebook.com)

За словами Скалецької, до кінця року має бути відремонтовано 220 опорних лікарень по всій країні

Вже до кінця року має бути відремонтовано 220 опорних лікарень по всій країні. В них буде комфортно перебувати як пацієнтам, так і лікарям. Про це на своїй сторінці в Facebook заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час перевірки президентом Володимиром Зеленським ходу ремонтних робіт у Бориспільській багатопрофільній лікарні, передає РБК-Україна.

"Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування - одна з 220 лікарень, капітальний ремонт яких має бути завершено до кінця року. Тут надають допомогу профільні спеціалісти, лікуючи жителів міста Бориспіль і Бориспільского району", - пояснила Скалецька.

Нагадаємо, у липні минулого року Володимир Зеленський відвідав лікарню і дав доручення за рік привести її до нормального, сучасного стану. На цей раз він також особисто перевірив хід робіт.

Очікується, що перша частина лікарні буде здана вже в березні, друга - у червні, третя - в липні, а до кінця року добудують пологове відділення.

"В цій лікарні буде комфортно і безпечно як лікарям, так і пацієнтам, які будуть лікуватися в гідних умовах. В цьому і є сенс медичної реформи: дати людям доступ до якісної медицини, а лікарям - нормальні умови праці та гідну зарплатню", - наголосила Скалецька.

Вона також повідомила, що президент ініціював створення колегії, в яку входитимуть видатні фахівці медичної галузі.

"Ця колегія проаналізує перебіг медичної реформи і надасть рекомендації щодо того, як зробити медичні послуги максимально доступними і якісними для всіх мешканців України", - зазначила очільниця Міністерства охорони здоров’я.

Як писало РБК-Україна, раніше Зоряна Скалецька доповіла про готовність Уряду до евакуації громадян з Китаю і прийняття їх в Україні.

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Новини України Володимир ЗеленськийМінстерство охорони здоров'я УкраїнибольницаЗоряна Скалецька
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