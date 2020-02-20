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Зеленский и Скалецкая проинспектировали ремонт больницы в Борисполе

Новости » Медицина     20.02.2020 - 08:02
Зеленский и Скалецкая проинспектировали ремонт больницы в Борисполе
Фото: Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая (facebook.com)

По словам Скалецкой, к концу года должно быть отремонтировано 220 опорных больниц по всей стране

Уже к концу 2020 года должно быть отремонтировано 220 опорных больниц по всей стране. В них будет комфортно находиться как пациентам, так и врачам. Об этомна своей странице в Facebook заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая при проверке президентом Владимиром Зеленским хода ремонтных работ в Бориспольской многопрофильной больнице, передает РБК-Украина.

"Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения - одна из 220 больниц, капитальный ремонт которых должен быть завершен до конца года. Здесь оказывают помощь профильные специалисты, которые лечат жителей города Борисполь и Бориспольского района", - пояснила Скалецкая.

Напомним, в июле прошлого года Владимир Зеленский посетил больницу и дал поручение за год привести ее к нормальному, современному состоянию. На этот раз он также лично проверил ход работ.

Ожидается, что первая часть больницы будет сдана уже в марте, вторая - в июне, третья - в июле, а до конца года достроят родильное отделение.

"В этой больнице будет комфортно и безопасно как врачам, так и пациентам, которые будут лечиться в достойных условиях. В этом и есть смысл медицинской реформы: дать людям доступ к качественной медицине, а врачам - нормальные условия труда и достойную зарплату", - отметила Скалецкая.

Она также сообщила, что президент инициировал создание коллегии, в которую будут входить выдающиеся специалисты медицины.

"Эта коллегия проанализирует ход медицинской реформы и предоставит рекомендации относительно того, как сделать медицинские услуги максимально доступными и качественными для всех жителей Украины", - отметила глава Министерства здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, ранее Зоряна Скалецкая доложила о готовности правительства к эвакуации граждан из Китая и принятия их в Украине.

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