Росіяни намагались наступати на сході та вели повітряну розвідку, - Генштаб

Російські окупанти намагались наступати на Слов'янському і Бахмутському напрямках, та українські військові дали їм відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 400 окупантів. Всього РФ з початку повномасштабної війни вже втратила близько 46 250 своїх військовослужбовців.

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