Зеленський про ситуацію на Донбасі: ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі. За його словами, українська армія лише відповідає проросійським бойовикам на обстріли, і РФ не повинна вплинути на них.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент впевнений, що ці провокації спрямовані на дезінформацію проти України.

"Два місяці, якщо бути точним, півтора місяця COVID-19 десятки машин ОБСЄ, які їдуть на ту територію - не пропускають. А вони кажуть, що ОБСЄ фіксують, що ми стріляємо по цивільних людях. Ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам. Я переконаний і вірю в це, що єдиний вплив на них повинна проявити РФ. Я впевнений, що те, що вони сьогодні роблять, ці провокації спрямовані інформаційно проти України тільки тому, що вони не знають, що робити через ту гуманітарну кризу, що там відбувається ", - заявив Зеленський.

Також президент заявив, що Мінські домовленості залишаються пріоритетними для вирішення ситуації на Донбасі.

"Мінський формат пріоритет, але ніхто не скасовує будь-який інший формат. Ми готові до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни та повернення наших територій", - додав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 червня планують відправитися до Берліну (Німеччина) на переговори по врегулюванню на Донбасі.