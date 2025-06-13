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Зеленский одобрил освобождение от налогов импорт оптоволокна для дронов

Украина, Пятница 13 июня 2025 10:50
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Зеленский одобрил освобождение от налогов импорт оптоволокна для дронов Фото: оптоволокно для дронов освободили от налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки проектов законов на сайте Рады.

Один закон (законопроект №13305) вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и освобождает от налогообложения товары для нужд безопасности и обороны, в частности волокна оптические и жгуты волоконно-оптические, другие кабели волоконно-оптические, другие оптические, навигационные и топографические приборы и инструменты, используемые в оборонных целях.

Второй закон (законопроект №13306) освобождает импортное оптоволокно от налога на добавленную стоимость.

Обоснование проектов

Как отмечают авторы проекта, в условиях войны все чаще разработчики и производители осваивают и производят беспилотные летательные аппараты (дроны), которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала. Они устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средств радиоэлектронной борьбы врага.

Одним из элементов, необходимых для производства дронов и других изделий оборонного назначения являются волокна оптические и жгуты волоконно-оптические и другие кабели волоконно-оптические, которые в основном импортируются в Украину.

Дроны на оптоволокне

Дроны на оптоволокне это FPV-дроны, которые управляются через оптоволоконный кабель. Видеосигнал также передается по этому оптическому кабелю. Таким образом, при управлении дроном на оптоволокне не используются радиочастоты, поэтому он и не реагирует на действие средств радиоэлектронной борьбы.

В этом году в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.

По данным Минобороны, украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина может увеличить производство дронов на 40%, но ей не хватает средств.

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Владимир Зеленский Дрони
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