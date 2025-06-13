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Зеленський схвалив звільнення від податків імпорт оптоволокна для дронів

Україна, П'ятниця 13 червня 2025 10:50
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Зеленський схвалив звільнення від податків імпорт оптоволокна для дронів Фото: оптоволокно для дронів звільнили від податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони про податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки проєктів законів на сайті Ради.

Один закон (законопроєкт №13305) вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні, інші кабелі волоконно-оптичні, інші оптичні, навігаційні та топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях.

Другий закон (законопроєкт №13306) звільняє імпортне оптоволокно від податку на додану вартість.

Обґрунтування проєктів

Як зазначають автори проєкту, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють безпілотні літальні апарати (дрони), які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів радіоелектронної боротьби ворога.

Одним із елементів, необхідних для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.

Дрони на оптоволокні

Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель. Відеосигнал також передається по цьому оптичному кабелю. Таким чином, при керуванні дроном на оптоволокні не використовуються радіочастоти, тож він і не реагує на дію засобів радіоелектронної боротьби.

Цього року в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

За даними Міноборони, український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна може збільшити виробництво дронів на 40%, але їй бракує коштів.

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