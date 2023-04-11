Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 537 млрд гривен

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9105 .

Отмечается, что 518 млрд гривен направляется на нужды армии и 19 млрд гривен - на пополнение резервного фонда госбюджета.

Напомним, 17 марта президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Закон предусматривал увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 5,56 млрд гривен.

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