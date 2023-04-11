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Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 537 млрд гривен

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9105.

Закон предусматривает увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 537 млрд гривен.

Отмечается, что 518 млрд гривен направляется на нужды армии и 19 млрд гривен - на пополнение резервного фонда госбюджета.

  • Минобороны - 372,4 млрд гривен (из них оплата труда - 364 млрд гривен);
  • Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС - 98,3 млрд гривен (из них оплата труда - 95,9 млрд гривен);
  • ГУР - 4,6 млрд гривен;
  • СБУ - 9,3 млрд гривен;
  • Администрации Госспецсвязи - 31,6 млрд гривен;
  • Службы внешней разведки - 807,6 млн гривен;
  • НАБУ - 50,6 млн гривен.

Законопроект №9105 вступит в силу 13 апреля.

Напомним, 17 марта президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Закон предусматривал увеличение расходов специального фонда государственного бюджета в объеме 5,56 млрд гривен.

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