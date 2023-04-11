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Зеленський схвалив збільшення видатків держбюджету на 537 млрд гривень

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9105.

Закон передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 537 млрд гривень.

Зазначається, що 518 млрд гривень спрямовується на потреби армії та 19 млрд гривень - на поповнення резервного фонду держбюджету.

  • Міноборони - 372,4 млрд гривень (з них оплата праці - 364 млрд гривень);
  • Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС - 98,3 млрд гривень (з них оплата праці - 95,9 млрд гривень);
  • ГУР - 4,6 млрд гривень;
  • СБУ - 9,3 млрд гривень;
  • Адміністрації Держспецзв'язку - 31,6 млрд гривень;
  • Служби зовнішньої розвідки - 807,6 млн гривень;
  • НАБУ - 50,6 млн гривень.

Законопроект №9105 набере чинності 13 квітня.

Нагадаємо, 17 березня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Закон передбачав збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень.

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