Зеленський схвалив збільшення видатків держбюджету на 537 млрд гривень

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9105.
Закон передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 537 млрд гривень.
Зазначається, що 518 млрд гривень спрямовується на потреби армії та 19 млрд гривень - на поповнення резервного фонду держбюджету.
Законопроект №9105 набере чинності 13 квітня.
Нагадаємо, 17 березня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Закон передбачав збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень.
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