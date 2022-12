Зеленский сегодня посетит США: американские СМИ узнали подробности

Издание пишет, что информацию о визите подтвердили несколько источников в руководстве полиции Капитолия. Сейчас правоохранители занимаются усилением безопасности.

Ожидается, что глава Украины поблагодарит американских партнеров за помощь, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование для дальнейшего сопротивления России.

Кроме того, издание отмечает, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в своем письме попросила всех членов присутствовать на заседании в среду вечером.

Here's Pelosi's Dear Colleague letter, which was sent out at 3:18pm.... pic.twitter.com/Ujf236u45b