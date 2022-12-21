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Зеленский уже на пути в Вашингтон, - CNN

Новина українською →
США, Среда 21 декабря 2022 03:46
Зеленский уже на пути в Вашингтон, - CNN Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон, где состоится его встреча с коллегой из США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Эту информацию изданию подтвердили два источника. Журналисты отмечают, что, кроме Байдена, Зеленский встретится с высшими должностными лицами администрации президента США.

Также сообщается, что Байден может объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,8 млрд. долларов.

Напомним, сегодня вечером, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США и встретиться с Джо Байденом.

Сообщалось, что США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.

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