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У Путіна заявили, що відмова України від НАТО допомогла б переговорам щодо "гарантій"

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Москва, Понеділок 14 лютого 2022 13:08
У Путіна заявили, що відмова України від НАТО допомогла б переговорам щодо "гарантій" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО стала б "кроком до стабілізації обстановки". Та, зокрема, допомогла б переговорам по так званим "гарантіям безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські стурбованості", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Передісторія

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від НАТО, щоб не було війни з РФ. Це він заявив в ефірі ВВС Radio 5.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

Дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Після чого у Міністерстві закордонних справ заявили, що ці слова вирвані з контексту, додавши, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.

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