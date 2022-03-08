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Зеленський сьогодні звернеться до Палати громад Великої Британії

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Великобританія, Вівторок 08 березня 2022 10:32
Зеленський сьогодні звернеться до Палати громад Великої Британії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить перед Палатою громад Великої Британії. Відзначається, що це буде "історична" промова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Український гарант виступить у прямому ефірі. Виступ президента розпочнеться о 19:00 за київським часом (о 12:00 за східним часом). Британські парламентарії слухатимуть його виступ з синхронним перекладом.

"Кожен парламентарій хоче почути безпосередньо від президента, який буде говорити з нами в прямому ефірі з України, так що це важлива можливість для Палати представників", - заявила спікер Палати громад Ліндсі Хойл.

Нагадаємо, 7 березня президент США Джо Байден, глава Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили війну в Україні.

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