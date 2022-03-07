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Байден обговорить із Макроном, Шольцем та Джонсоном ситуацію в Україні

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Понеділок 07 березня 2022 16:07
Байден обговорить із Макроном, Шольцем та Джонсоном ситуацію в Україні Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Президент США Джо Байден 7 березня обговорить війну в Україні з Росією з президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з офіційним розкладом глави американської держави, це відбуватиметься за відеозв'язком о 17:30 за київським часом.

"Президент обговорить останні події навколо Росії та України в режимі захищеної відеоконференції з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем та прем'єр-міністром Великобританії Джонсоном", - йдеться у розкладі.

Нагадаємо, що 6 березня Володимир Зеленський провів переговори із Джо Байденом.

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