Корбан знову спробує в'їхати до України без паспорта: що відомо
Голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан, у якого вилучили паспорт при спробі перетину кордону України, спробує потрапити до країни зі свідченням про народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
За його словами, він зараз перебуває в Польщі і в'їхати в Україну так і не може, оскільки "паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як "обличчя без громадянства".
"Зараз я шукаю можливість знову перетнути кордон України. У мене на руках ще є свідоцтво про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився - місто Дніпропетровськ, Україна", - сказав Корбан.
Оновлено.
Зазначимо, у Держприкордонслужбі не коментують інформацію щодо третіх осіб, разом з тим, там пояснили, що свідоцтво про народження не є документом, на основі якого здійснюється перетин кордону.
"Законодавство, яке регламентує Правила перетинання державного кордону передбачає перелік документів, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну. Свідоцтва про народження у цьому переліку немає. У будь-якому випадку інспектор прикордонної служби ухвалює рішення безпосередньо у пункті пропуску під час спроби особи перетнути державний кордон, керуючись нормами законодавства і тих документів, які надає особа для перетину кордону", - зазначив у коментарі РБК-Україна спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.
Зазначимо, що мер Дніпра Борис Філатов назвав інцидент із Корбаном "фатальною помилкою".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.