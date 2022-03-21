Зеленський про скинуту на школу в Маріуполі бомбу: там не було військових позицій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові Росії скинули бомбу на школу в Маріуполі, де ховалися мирні жителі. Там не було військових позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
"У блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, бомбардувань. Там не було військових позицій, там було 400 мирних людей. Більшість з них жінки, діти, люди старшого віку. Вони під завалами. Ми не знаємо скільки живих, але знаємо, що того льотчика, який скинув бомбу, ми обов'язково зіб'ємо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі російські окупанти скинули авіабомбу на драматичний театр, де перебували сотні дітей та жінок. Згодом стало відомо, що бомбосховище витримало удар.
Раніше ми публікували фоторепортаж, як виглядає Маріупольський драмтеатр, що пережив авіаудар.
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