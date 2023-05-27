Зеленский о санкциях: шаг за шагом собираем данные обо всех работающих на агрессию

"Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию - прямо или косвенно", - сказал президент.

Он сообщил, что каждое лицо, которое будет сотрудничать с Российской Федерацией будет заблокировано. В то же время, президент заверил, что украинские санкции или уже синхронизированы, или будут синхронизированы с санкциями свободного мира.

Санкции против РФ

После вторжения Российской Федерации на территорию Украины почти во всем мире начали применять санкции, которые будут ограничивать деятельность России и подталкивать к выходу из Украины.

Ограничительные политические и экономические меры, были введены в отношении РФ и ряда российских лиц и организаций, причастных к признанию независимости террористических группировок ДНР и ЛНР, а также из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Каждая страна способна принимать самостоятельные санкции, но также возможны совместные пакеты санкций, как, например санкции от Евросоюза. Сейчас ЕС объявил, что работает над 11-м пакетом санкций, который в основном будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер.

Сегодня мы сообщали, что СМИ узнали, кто блокирует новые санкции против РФ.

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