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Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 необходимо Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16, чтобы противостоять России в небе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе", - сказал Зеленский, имея в виду американские истребители F-16.

Некоторые из истребителей, как надеется президент, вскоре будут использованы Воздушными силами ВСУ в бою.

Он также обратился к странам, которые не могут предоставить Украине F-16 в ближайшее время.

"Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно, возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух, сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - добавил Зеленский.

F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году под руководством Нидерландов и Дании была создана авиационная коалиция, целью которой стала передача Украине современных истребителей F-16.

Недавно стало известно, что истребители F-16, которые передает Дания Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ в течение нескольких месяцев.

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Владимир ЗеленскийF-16Война в Украине