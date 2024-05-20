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Зеленський розповів, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україні потрібно щонайменше 120-130 винищувачів F-16, щоб протистояти Росії в небі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", - сказав Зеленський, маючи на увазі американські винищувачі F-16.

Деякі з винищувачів, як сподівається президент, незабаром будуть використані Повітряними силами ЗСУ в бою.

Він також звернувся до країн, які не можуть надати Україні F-16 найближчим часом.

"Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд, повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - додав Зеленський.

 

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році під керівництвом Нідерландів і Данії було створено авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні сучасних винищувачів F-16.

Нещодавно стало відомо, що винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом кількох місяців.

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Володимир ЗеленськийF-16Війна в Україні