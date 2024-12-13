Польша подняла авиацию из-за массированной атаки по Украине

Россия массированно атакует Украину 13 декабря. По этой причине Польша подняла в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное Командование Польши .

"Внимание, в связи с очередной атакой Российской Федерации с нанесением ударов крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующими процедурами, как отмечается, Оперативное командование задействовало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - констатировали польские военные.