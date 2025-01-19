Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю

"Только за эту неделю Силы обороны Украины сбили в нашем небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов", - отметил глава государства.

Еще 136 вражеских дронов не достигли своих целей. Зеленский поблагодарил воинов, которые защищают небо над Украиной.

По словам президента, всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб. Зеленский призвал партнеров усилить украинскую ПВО.

"Больше Patriot для Украины - это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины - это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить", - добавил он.