Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб было запущено Россией по Украине за неделю

Украина хочет завершения этой войны. Однако Российская Федерация против этого и продолжает воздушный террор Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, на прошлой неделе российская армия запустила по территории Украины более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более чем 20 ракет.

"Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой. Чтобы заставить Россию прекратить удары, нам нужна большая общая сила мира", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что усиление противовоздушной защиты Украины, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение российской агрессии, это то, на чем сейчас необходимо сосредоточиться.

"Справедливость должна победить. Мы верим в силу единства и обязательно восстановим надежный мир", - написал он.

Удары по Украине 1 марта

Стоит напомнить, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. Тогда в городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.

Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина. Также вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.