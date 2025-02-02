Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб выпустила РФ по Украине за неделю

За неделю Россия нанесла по Украине сотни ударов. В частности, оккупанты за семь дней выпустили почти 50 ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, ежедневно Россия атакует Украину дронами, ракетами, авиабомбами.
"За эту неделю - сотни ударов по нашим городам и общинам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом против наших людей", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Россия не остановится сама, поэтому мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию.
"Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать", - отметил Зеленский.
Российские войска каждый день и каждую ночь атакуют Украину с разного вида вооружений. Только за эту неделю россияне ударили по многоэтажке в Сумах, где 10 людей погибли, еще больше 10 были ранены.
Кроме того, оккупанты ударили по жилому дому в Полтаве 1 февраля. Атакой был разрушен целый подъезд. На данный момент спасательная операция продолжаетсся, а число погибших в Полтаве из-за обстрела РФ возросло до 14 людей.
В этот же день россияне ударили дроном по Холодногорскому району в Харькове. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.
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