Зеленский рассказал, сколько ракет, бомб и дронов выпустила РФ по Украине за неделю

Россия за последнюю неделю выпустила по Украине сотни бомб и десятки ракет. Также оккупанты атаковали Украину 400 ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По его словам, только за эту неделю россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов.
Глава государства подчеркнул, что ни один народ не должен проходить подобные испытания наедине. Зеленский добавил, что партнеры могут помочь Украине в борьбе с российской агрессией.
"У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременную поставку оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время - нужно дать необходимый сигнал решимости", - отметил президент.
Российские с сентября каждую ночь атакуют Украину ударными дронами, а также ракетами разных типов, в том числе и баллистикой. Эта ночь не стала исключением.
Ночью 13 октября оккупанты выпустили по Украине 68 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 31 "Шахед", еще 36 вражеских дронов упали благодаря средствам РЭБ.
Обломки сбитых "Шахедов" упали в Киевской и Черкасской областях. В результате чего повреждены дома.
Кроме того, во время ночной атаки оккупанты ударили баллистикой по Полтавской и Одесской областях, а также выпустили ракеты Х-59 по Черниговской и Сумской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.