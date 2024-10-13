Зеленский рассказал, сколько ракет, бомб и дронов выпустила РФ по Украине за неделю

По его словам, только за эту неделю россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов.

Глава государства подчеркнул, что ни один народ не должен проходить подобные испытания наедине. Зеленский добавил, что партнеры могут помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

"У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременную поставку оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время - нужно дать необходимый сигнал решимости", - отметил президент.